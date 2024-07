Lors d’une inter­view accordée à Ubitennis, le co‐entraîneur de Jannik Sinner avec Darren Cahill, Simone Vagnozzi, a évoqué le physique de son joueur en répon­dant à la ques­tion : doit‐il prendre quelques kilos de muscle supplémentaires ?

« Il ne faut pas exagérer en prenant trop de masse. Mais ce sont des ques­tions qu’il faut poser à Umberto (Ferrara, le prépa­ra­teur physique de Sinner, ndlr). De mon point de vue, je crois que ses qualités doivent rester la vitesse et la rapi­dité de dépla­ce­ment, et si tu vas trop loin dans la prise de masse muscu­laire, tu perds quelque chose d’autre. Il n’a pas besoin de plus de force, la balle sort assez vite de sa raquette. »