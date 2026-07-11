Qualifié pour sa deuxième finale d’af­filée à Wimbledon, Jannik Sinner, tenant du titre et actuel numéro 1 mondial, va donc défier son dauphin au clas­se­ment ATP, Alexander Zverev, contre qui il a remporté les neuf dernières confron­ta­tions, dont quatre depuis le début de la saison.

Mais ne comptez pas sur l’Italien pour aborder ce match avec un surplus de confiance, surtout après le sacre de l’Allemand à Roland‐Garros le mois dernier.

« Il y aura moins d’échanges, moins de rythme. On le sait bien, vu la rapi­dité de la surface. Comme il fait aussi assez chaud, ça va profiter à un joueur qui sert fort. Et c’est clai­re­ment son cas. Quoi qu’il en soit, je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même dimanche. Ça fait du bien d’être de retour en finale d’un Grand Chelem. C’est positif pour moi. Je vais simple­ment essayer de faire de mon mieux. Quoi qu’il se soit passé entre lui et moi par le passé, c’est du passé. Entre‐temps, il a remporté un Grand Chelem à Paris, ce qui lui a donné beau­coup de confiance. On voit bien le niveau qu’il affiche ici. On espère tous un beau match. Ensuite, on verra comment ça se passe. »