Même si cela reste que le troi­sième tour, par les temps qui courent, cela mérite d’être souligné.

Il y aura en effet six joueurs trico­lores au troi­sième tour de cette édition 2024 de Wimbledon, après la victoire expresse de l’es­poir Giovanni Mpetshi Perrciard ce jeudi soir, qui a tota­le­ment écoeuré le Japonais Nishioka (6−4, 6–1, 6–2, après 1h11 de jeu) avec notam­ment 27 aces pour seule­ment 12 points perdus sur son service.

Le protégé d’Emmanuel Planque rejoint donc Arthur Fils et Lucas Pouille, qui ont respec­ti­ve­ment béné­ficié des aban­dons d’Hurkacz et de Kokkinakis, ainsi qu’Ugo Humbert, Gaël Monfils et Quentin Halys, tombeur en cinq sets de Karen Khachanov et auteur de la grosse perf’ de la journée. Une bonne nouvelle pour le tennis français.

Voici les duels des six Français quali­fiés au troi­sième tour :

Gaël Monfils – Grigor Dimitrov

Ugo Humbert – Brandon Nakashima

Giovanni Mpetshi Perricard – Stefanos Tsitsipas ou Emil Ruusuvuori

Arthur Fils – Roman Safiullin

Lucas Pouille – Alex De Minaur

Quentin Halys – Holger Rune