L’ex‐entraîneur mythique de Novak Djokovic, Marian Vajda, désor­mais aux côtés d’Alex Molcan (qualifié pour le 3e tour de Wimbledon), a répondu à quelques ques­tions de Tennis Majors. Le coach slovaque raconte une anec­dote inter­venue après la victoire en trois sets de Nole contre son nouveau poulain au 2e tour de Roland‐Garros il y a quelques semaines.

« J’ai envoyé un message à Novak pour le féli­citer. Il a fait un très bon match. Je lui ai dit qu’Alex s’amé­lio­rait, il était d’ac­cord et m’a dit : « Il aurait dû atta­quer davan­tage mon deuxième service ». Et moi, je lui ai dit : « Mon Dieu, tu es fou, tu es incroyable ». Il me donne des tactiques contre lui‐même, hahaha. C’était très gentil de sa part de me donner des conseils pour améliorer le jeu d’Alex. Il m’a aidé à mieux comprendre le jeu d’Alex. C’est diffi­cile de jouer contre Novak et de parti­ciper à un tournoi où Novak est présent. Je le soutiens toujours et je veux qu’il gagne Wimbledon. »

Une nouvelle décla­ra­tion révé­la­trice du carac­tère de Novak Djokovic, toujours bien­veillant envers ses collègues du circuit.