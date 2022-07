Le Hollandais qui a affronté pour la première fois Rafael Nadal cette année à Roland‐Garros espère forcé­ment faire beau­coup mieux sur l’herbe où son jeu s’ex­prime avec plus d’efficacité.

« Je l’ai joué à Roland Garros et je pense qu’en ce moment, c’est le plus grand défi du tennis. Je pense que ça va être encore très diffi­cile ici à Wimbledon, mais j’ai plus de confiance pour vrai­ment faire un coup. Peut‐être que je peux lui faire mal sur le gazon. Je me souviens du match qu’il a joué contre Federer, la finale ici en 2008. Cela s’est terminé assez tard, en cinq sets. Ce match était assez fou. Je crois qu’il a eu des balles de match dans le quatrième set et Federer a frappé un revers sur la ligne sur la balle de match. Ce match m’a marqué à vie »