Titré à Bois‐le‐Duc en balayant Daniil Medvedev, huitième de fina­liste pour sa première parti­ci­pa­tion en Grand Chelem en prenant un set à Novak Djokovic, Tim van Rijthoven restera la grande révé­la­tion de cette saison 2022 sur gazon. En confé­rence de presse, le Néerlandais de 25 ans a exprimé sa fierté malgré la défaite.

« C’était un match très impor­tant pour moi. Jouer pour la première fois sur le Centre Court contre l’un des meilleurs joueurs de tous les temps est incroyable. Pour moi, c’est une grande victoire, même s’il est vrai que lors des deux premiers jeux, je me suis senti un peu nerveux. Ensuite, j’ai commencé à mieux jouer, j’ai même gagné le deuxième set. Puis Novak a fait son truc et a joué très, très bien. Il avait des réponses pour tout. J’ai essayé de faire de mon mieux, mais aujourd’hui (dimanche) ce n’était pas possible. »