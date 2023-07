Auteur d’une belle perfor­mance à Wimbledon où il s’est hissé jusqu’en 8e de finale, Matteo Berrettini n’a pas eu beau­coup de chance sur les mois précé­dents. Victime de bles­sures à répé­ti­tion, l’Italien a connu un début d’année diffi­cile. Wimbledon a donc été une paren­thèse agréable et inat­tendue, aussi bien pour le joueur que pour son entraî­neur. Vincenzo Santopadre s’est confié pour Ubitennis sur les bles­sures de son joueur et les diffi­cultés pour lui aussi de faire face à cela :

« C’était fati­guant pour moi aussi, car pour un entraî­neur c’est la même chose que pour un joueur : les moments les plus diffi­ciles sont quand on ne joue pas. Il aurait été préfé­rable de discuter des matchs perdus, plutôt que des matchs non joués. J’ai aussi en moi un côté compé­titif qui me stimule, et la partie de mon travail que je préfère est d’être sur le terrain et de tourner des tour­nois pour concourir. »