« Je suis choquée, j’ai déjà contacté mes avocats », lâchait récem­ment Lesia Tsurenko, s’es­ti­mant harcelée par la WTA. Au cours d’une inter­view accordée à L’Equipe, depuis Wimbledon où sa joueuse s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale, l’en­traî­neur de l’Ukrainienne, Nikita Vlasov, s’en est pris au patron de l’ins­tance diri­geante du tennis féminin mais aussi aux joueurs russes et biélorusses.

« J’entends dire que, s’ils se posi­tionnent contre leur gouver­ne­ment, ils vont avoir des problèmes, leur famille aussi. Si, un jour, mon pays en envahit un autre, je me casserai et je ne revien­drai jamais chez moi. Je ne veux pas être du côté des assas­sins. Medvedev, Sabalenka… Ils ont des millions de fans sur les réseaux sociaux. Quel est leur message ? Le silence. Un jour, leurs enfants étudie­ront l’his­toire et l’in­va­sion de l’Ukraine. Que répondront‐ils quand leurs enfants leur deman­de­ront : ‘Pourquoi avons‐nous attaqué l’Ukraine ? Qu’est‐ce que tu faisais à ce moment‐là ?’ Ils diront qu’ils ne s’in­té­res­saient pas à la poli­tique, qu’ils étaient seule­ment joueurs de tennis ? C’est pathétique. »