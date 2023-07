Forcément très émue après sa victoire face à Elina Svitolina, ce jeudi en demi‐finales de Wimbledon, Marketa Vondrousova, lors de son inter­view sur le court, a déclaré se sentir très chan­ceuse après avoir passé plusieurs mois en dehors des courts en raison d’une grave blessure.

« Je suis juste très heureuse d’avoir atteint la finale. C’était très dur. Elina est une battante et c’est aussi une personne formi­dable. C’était un match très dur. Je n’ai pas joué pendant six mois l’an dernier. Vous ne savez jamais si vous pouvez être à nouveau à ce niveau. Je suis telle­ment recon­nais­sante d’être ici, d’être en bonne santé et de rejouer au tennis. J’étais ici l’année dernière en train de regarder mon meilleur ami jouer les quali­fi­ca­tions avec un plâtre. Je suis très reconnaissante. »