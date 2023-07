Si Novak Djokovic domine large­ment le bilan des confron­ta­tions face à Stan Wawrinka (20−6), ce dernier tient tête au Serbe en Grand Chelem avec quatre victoires chacun.

« À un moment de ma carrière, je jouais à un tel niveau que je savais que lorsque j’en­trais sur le court contre Novak en Grand Chelem, j’étais capable de le battre. J’ai un jeu puis­sant en fond de court, en coup droit et en revers, et j’étais physi­que­ment prêt à riva­liser avec lui. J’ai fait des matchs extra­or­di­naires, proba­ble­ment les deux meilleurs de ma carrière à Roland‐Garros (finale 2015) et à l’US Open (finale 2016) », a déclaré « Stan the Man » en confé­rence de presse avant de retrouver Djokovic à l’oc­ca­sion du 3e tour de Wimbledon ce vendredi.

Les deux cham­pions s’af­fron­te­ront pour la première fois sur gazon.