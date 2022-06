Battu par Sinner, Stan a du mal à accepter cette défaite et surtout le niveau produit face à l’Italien. Pour le joueur suisse, la seule façon d’ou­blier cette pres­ta­tion est d’aller à nouveau s’en­traîner très dur. C’est ce qu’il a confié au média suisse, le Matin.

« Je suis dans situa­tion tota­le­ment diffé­rente de celle lors de mon retour sur le circuit. Je suis dans une bien meilleure forme physique. Tennistiquement, j’ai aussi avancé. Et c’est juste­ment pour cela que je me sens en posi­tion de gagner des matches comme aujourd’hui. Même si je sais qu’il y a toujours un déca­lage entre ce qu’on propose à l’entraînement et ce qui se traduit en match, cette progres­sion engendre de la frus­tra­tion. Après, je suis convaincu inté­rieu­re­ment qu’en conti­nuant à faire les choses correc­te­ment, je vais finir par y arriver. Il faut juste que je retourne sur le court, que je remette l’ouvrage sur le métier »