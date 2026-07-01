Stan Wawrinka a fait honneur à sa wild card en bataillant plus de 4h face à l’Italien Matteo Berrettini dans leur premier duel en carrière.
Après sa défaite le Suisse n’a pas pu retenir son émotion en expliquant qu’il sentait que le bon moment de prendre sa retraite approche même si cela lui brise le coeur.
« Je ne veux pas prendre ma retraite, mais je sais qu’il est temps pour moi d’arrêter. L’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer si longtemps, c’était pour profiter de ces moments comme ce soir. Tant d’émotion. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. D’avoir reçu une wildcard… d’avoir eu la chance de jouer une dernière fois à Wimbledon. C’est un tournoi si spécial. Enfant, on rêve toujours de peut‐être être ici un jour. J’ai eu la chance de le jouer tant de fois. Avec ce genre de soutien, ça compte énormément pour moi. Merci infiniment pour toutes ces années » a expliqué Wawrinka.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 10:46