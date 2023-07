Le consul­tant d’Eurosport Mats Wilander a noté un chan­ge­ment néces­saire dans le jeu de Novak Djokovic face aux jeunes loups du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« J’estime que la perfor­mance de Djokovic contre Sinner est simi­laire à celle qu’il avait réalisée contre Carlos Alcaraz en demi‐finale de Roland‐Garros. Je pense qu’il a réalisé, et il a joué suffi­sam­ment de matchs diffi­ciles comme celui de l’année dernière ici contre Sinner, que ces gars sont bons, qu’ils frappent la balle très fort, plus fort que Rafa, Roger et Andy. Ils prennent la balle très tôt et je pense qu’il a compris qu’un être humain ne peut pas résister à cela tout le temps. J’ai l’im­pres­sion qu’il est un peu plus agressif dès le début et qu’il met Sinner sur ses talons », a analysé le septuple vain­queur en Grand Chelem.

Dimanche à l’oc­ca­sion de la finale de Wimbledon, Djokovic affron­tera Alcaraz pour la troi­sième fois. L’Espagnol s’était imposé lors de leur premier duel à Madrid en 2022 tandis que le Serbe a pris le dessus lors de la dernière demie à Roland‐Garros, que « Carlitos » a terminé en étant diminué physiquement.