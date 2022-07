Rafael Nadal s’est récem­ment exprimé sur sa rela­tion avec Roger Federer, qu’il a retrouvé dimanche à l’oc­ca­sion de la céré­monie des 100 ans du Centre Court. L’homme aux 22 titres du Grand Chelem a consi­déré le maestro suisse comme « proba­ble­ment son plus grand rival ». Des propos sur lesquels a voulu revenir Mats Wilander, consul­tant Eurosport UK.

« Nadal a été le premier à vrai­ment défier Roger et ils ont eu cette incroyable riva­lité pendant quelques années. Ensuite, bien sûr, Novak Djokovic est arrivé et il a proba­ble­ment été l’ad­ver­saire le plus diffi­cile Rafa. Et, parlant d’ex­pé­rience person­nelle, une riva­lité n’est pas néces­sai­re­ment contre le joueur que vous avez joué le plus souvent dans les plus grands matchs. C’est un joueur contre lequel vous aimez jouer. Je comprends donc parfai­te­ment ce qu’il dit ; ça doit être folle­ment amusant de jouer contre Roger Federer si vous sentez que vous avez une chance de gagner », a expliqué le septuple cham­pion du Grand Chelem.