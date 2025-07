Dans une chro­nique publiée dans L’Equipe ce dimanche, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a livré son analyse sur la finale très attendue de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« À mon avis, le duel entre Alcaraz et Sinner est le même quelle que soit la surface. Les deux peuvent l’emporter. Allez, disons que Sinner est 2 % meilleur sur dur que sur terre et gazon, alors qu’Alcaraz est 2 % meilleur sur terre et gazon que sur dur. Est‐ce que ces 4 % vont faire la diffé­rence en finale ? C’est très possible, c’est d’ailleurs ce qui s’est passé à Paris. »