Dans sa chro­nique toujours aussi inté­res­sante chez nos confrères de l’Equipe, Mats Wilander décor­tique les évolu­tions du jeu de Novak Djokovic. Pour Mats, côté revers le Serbe a fait beau­coup de progrès.

« Djokovic a ajouté à sa pano­plie le slice et l’amortie, en prenant modèle de l’éven­tail du revers de Federer, qui était capable d’énor­mé­ment varier de ce côté là. Du coup, dès que l’ad­ver­saire est obligé de relever la balle après un slice, il se jette dans le court pour atta­quer. Et vu que le rebond est plus bas, vous ne pouvez pas le dominer en puis­sance. Sa « main » est bien meilleure qu’il y a dix ou quinze ans. Volleyer ne lui fait plus du tout peur. En fait sur gazon, il n’a pas de faille dans laquelle s’engouffrer »