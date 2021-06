Mats a repris du service dans le quoti­dien l’Equipe.

Sa chro­nique de ce lundi, consa­crée à Novak Djokovic est parti­cu­liè­re­ment instructive.

L’ex‐champion suédois vante les mérites du Serbe.

Pour lui, Novak a inventé la glis­sade sur l’herbe.

En revanche, il estime aussi que le numéro 1 mondial béné­ficie de certaines circons­tances et notam­ment le fait qu’il n’y ait plus beau­coup de joueurs qui pratiquent le jeu service volée : « Sur gazon, je ne suis pas sûr qu’il aurait été si domi­nant dans les années 1980 face à des joueurs comme John McEnroe, Pat Cash, Boris Becker ou Stefan Edberg, ou dans les années 90 contre Goran Ivanisevic, Richard Krajicek ou Pete Sampras. Mais de nos jours si vous remettez le retour dans le court vous avez une chance sur deux de gagner le point. Or Novak est une relan­ceur hors pair. »