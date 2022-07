Lors de la céré­monie des 100 ans du Centre Court dimanche, Roger Federer a annoncé son inten­tion de revenir jouer à Wimbledon, où il a remporté 8 titres. Mats Wilander a évoqué le futur retour du Suisse et l’état d’es­prit dans lequel il doit se trouver.

« Je ne pense pas que Federer va revenir à moins qu’il ne sente qu’il a un niveau où il peut riva­liser avec la plupart des gars sur le circuit. A‑t‐il la confiance néces­saire pour aller sur le court central de Wimbledon et affronter Novak Djokovic en quarts de finale l’année prochaine en sentant qu’il a une chance ? Là encore, je ne pense pas qu’il le sache. Je suis convaincu que nous le verrons. S’il y a une chance physique, j’ai bon espoir de le voir jouer un autre Wimbledon et peut‐être même plus. Maintenant que nous avons vu Serena dire ‘Je n’ai jamais pensé à la retraite, je prends juste plaisir à jouer. Je suis ici pour gagner le match dans lequel je suis impli­quée et pour appré­cier le processus. J’aime m’en­traîner et je suis en bonne santé’. C’est un peu la même atti­tude que lorsque vous avez 18 ans. Serena a main­te­nant 40 ans et je suis sûr que Federer va revenir avec les mêmes intentions. »