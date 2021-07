Nick Kyrgios est un joueur atypique, clivant et surtout extrê­me­ment talen­tueux. Il fait partie de la caté­gorie de joueurs dont le talent est inné. L’Australien l’a prouvé contre Ugo Humbert, il est capable de sortir de grandes perfor­mances après plus de 4 mois sans compé­ti­tion. Encore faut‐il qu’il soit impliqué, comme indique Mats Wilander sur Eurosport UK.

« Je sais qu’il est natu­rel­le­ment doué et talen­tueux, et il comprend le tennis très proba­ble­ment mieux que quiconque. Il sait ce dont il est capable avec une balle de tennis. C’est incroyable ce qu’il est capable de faire après une période aussi longue sans jouer de matchs. Il aime évidem­ment Wimbledon ! C’est facile pour lui, et il frappe au centre de la raquette si souvent. Mais tout de même, vous avez besoin d’une sorte de répé­ti­tions de matchs dans ce genre de circons­tances et il ne les a pas eues. Il n’est qu’un joueur de gros matchs », a estimé le Suédois.

Nick Kyrgios affronte Gianluca Mager (77e) pour une place au 3e tour.