Novak Djokovic a une énorme pres­sion sur les épaules tant il est l’ul­time favori de ce Wimbledon 2021. Le numéro 1 mondial se balade pour le moment en atten­dant un vrai choc. Mats Wilander, dans sa chro­nique quoti­dienne pour L’Equipe, a assuré que le danger n’était pas dans sa partie de tableau où Andrey Rublev et Denis Shapovalov l’at­tendent éventuellement.

« Cette année, je ne vois pas qui, dans la moitié de tableau de Novak pour­rait ne serait‐ce que commencer à grignoter cette fameuse confiance. Dans l’autre moitié ? J’ai l’im­pres­sion que tous peuvent atteindre la finale. Après, je me dis que le seul gars qui pour­rait peut‐être, un peu « à la Mecir », faire déjouer Djokovic, avec sa constance et sa balle au rebond parti­cu­lier, c’est Daniil Medvedev. Mais ça reste à prouver », a estimé le Suédois qui voit Djokovic réaliser le fameux Golden Slam c’est‐à‐dire les quatre Grands Chelems et les Jeux Olympiques. La perfor­mance serait surréaliste.