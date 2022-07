S’il a montré quelques signes de faiblesses depuis le début de la quin­zaine, et qu’il a été emmené deux fois au quatrième set, Rafael Nadal est bel et bien présent, qualifié pour le 3e tour de Wimbledon, trois ans après sa dernière appa­ri­tion sur le gazon londo­nien. Mats Wilander, consul­tant Eurosport UK, a exprimé son admi­ra­tion pour le Majorquin, gêné en plus par quelques pépins physiques, notam­ment aux abdos.

« Il y a eu des années où il n’a pas pu jouer à Wimbledon, mais il est toujours revenu. La constance de Roger, Rafa et Novak dans les tour­nois du Grand Chelem est tout simple­ment incroyable. Il a 36 ans, il a cette bande sur ses abdos, il a un problème de pied et il continue de gagner des matchs sur proba­ble­ment sa pire surface à bien des égards, même s’il a gagné plus de titres à Wimbledon qu’à l’Open d’Australie (2 et 2 en réalité, ndlr). Cela témoigne de la constance de Rafa Nadal. Surtout que sur gazon, je crois que les joueurs de rang infé­rieur pensent avoir une petite chance de battre le plus grand de tous les temps », a souligné le Suédois.