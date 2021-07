On atten­dait presque avec une grande impa­tience la chro­nique de Mats Wilander ce de matin dans le quoti­dien l’Equipe.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a pas été déçu.

Le Suédois exprime avec ses mots ce que tous les amou­reux du tennis ont remarqué, Djokovic ne fait pas son âge, il est encore jeune, vif, et terri­ble­ment explosif sur un court.

Ce qui n’est forcé­ment pas le cas de ces deux « compères » du Big 3 : « Quand vous regardez Federer ou Nadal, vous vous dites : « Ok pour­quoi pas encore un an ou deux » et puis après vous voyez Novak et vous pensez : « Allez, encore dix ans ! » D’autant qu’il est plus malin qu’a­vant. Quand André Agassi avait commencé à travailler avec lui, en 2017, il m’avait confié toute sa surprise de constater à quel point Novak se penchait peu sur les carac­té­ris­tiques de son adver­saire, il se plaçait en monde machine, collé à sa ligne, ne ratait pas et jouait des coups clean. Face à cette balle propre, facile à contrer, la jeune géné­ra­tion avait l’im­pres­sion de pouvoir davan­tage déve­lopper son jeu que contre Federer ou Nadal. Ce n’est plus le cas »