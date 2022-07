Consultant pour Eurosport, Mats Wilander a forcé­ment été inter­rogé sur la bles­sure de Rafael Nadal aux abdo­mi­naux et sur la suite de son tournoi. Et d’après le Suédois, Rafa a hérité du pire match possible en demi‐finale où il fera face à Nick Kyrgios ce vendredi.

« Il est impos­sible de dire si Nadal sera rétabli à temps pour affronter Nick Kyrgios, mais je me souviens que nous avons fait une fameuse inter­view sur le court Philippe‐Chatrier après la finale de Roland‐Garros il y a quelques semaines et il a dit qu’il avait reçu quelques injec­tions dans le pied et que son pied avait été endormi. Pouvez‐vous faire ça avec vos muscles abdo­mi­naux ? Peut‐être qu’il peut encore trouver un moyen de servir à une vitesse décente ? Je suppose qu’il ne va pas s’en­traîner et qu’il va se reposer et récu­pérer. Quel est l’ad­ver­saire le plus redou­table quand on se sent comme ça ? Novak Djokovic, oui. Mais aussi Nick Kyrgios. C’est la pire des nouvelles pour Rafa. Avec Nick Kyrgios, on ne parle jamais de sa façon de bouger parce qu’il ne joue pas beau­coup de matchs – il bouge incroya­ble­ment bien. C’est un grand athlète, ses mains et ses coups sont abso­lu­ment incroyables. »