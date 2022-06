L’Equipe de ce jour consacre une très belle une sur Rafael Nadal avec un titre plutôt bien trouvé et surtout très réaliste : « Impensable n’est pas Nadal ».

A l’in­té­rieur de notre quoti­dien sportif préféré, nous avons comme d’ha­bi­tude lors des tour­nois du Grand Chelem, le privi­lège de pouvoir lire l’ana­lyse toujours très perti­nente de Mats Wilander.

Celle de ce lundi fera date car Mats exige de notre part que l’on stoppe tous les débats autour du GOAT, et il n’a pas forcé­ment tort.

« Le tennis a été le théâtre de la plus impro­bable et fantas­tique course de tous les temps, tous les sport confondus, mais cette course n’a plus aucun sens aujourd’hui, en tout cas pour moi. On était censé vivre ce « à toi, à moi » avec les trois plus grands joueurs de l’his­toire, qu’on a eu la chance de voir coha­biter et s’af­fronter pendant des lustres. Mais voilà, on se retrouve à discuter d’un tournoi de Wimbledon qui n’a pas accepté que les Russes parti­cipent et pour lequel il n’y aura aucun point au clas­se­ment. Je trouve que depuis deux ans, tout à changé. La pandémie a changé trop de choses. Le circuit n’est plus juste. Le clas­se­ment n’est pas juste. »

La suite de cette chro­nique passion­nante pour les amou­reux du tennis est à lire sur l’Equipe.fr ou alors en allant acheter le quoti­dien comme nous le faisons chaque matin et c’est un bon « investissement ».