Invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors de sa chro­nique pour L’Équipe avant le début de Wimbledon, Mats Wilander a estimé que si l’Espagnol réus­sis­sait le doublé à Londres après avoir remporté Roland‐Garros, il entre­rait dans une nouvelle dimen­sion dans l’his­toire de ce sport.

« Si c’est Carlos qui gagne ce Wimbledon, ce qui lui donne­rait à la fois le doublé et l’en­chaî­ne­ment avec Roland, alors on ne parlera déjà plus d’Agassi, de Connors, de Lendl ou de moi quand on cher­chera à le clas­si­fier. On sera déjà au moins sur du Sampras. De toute façon, si on joue aux spécu­la­tions aujourd’hui, alors oui, je me lance:je pense qu’il est haute­ment impro­bable qu’ils n’aient pas tous les deux un total de titres du Grand Chelem à deux chiffres à la fin de leur carrière. »