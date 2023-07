Invité dans la Royal Box du Centre Court ce mardi à Wimbledon, près de dix mois après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer a reçu une immense ovation de la part du public. Présent sur place, le consul­tant d’Eurosport UK Mats Wilander a apprécié le moment et en a profité pour tran­cher dans le fameux débat du GOAT.

« C’est ici, à Wimbledon, qu’il a laissé sa marque. Je pense qu’il a porté Wimbledon à un niveau supé­rieur grâce à son jeu sur le court et à l’am­bas­sa­deur qu’il est. Vous savez, je n’aime pas m’ex­primer sur le GOAT, parce que ‘le plus grand de tous les temps’ est une chose, mais ‘le meilleur de tous les temps’ en est une autre. Et nous attri­buons ce statut à Novak Djokovic ces jours‐ci. Pour moi, le « plus grand de tous les temps » est Roger Federer parce que je pense qu’il a placé le tennis dans tous les télé­vi­seurs du monde entier ».