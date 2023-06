Comme l’im­mense majo­rité des obser­va­teurs, Mats Wilander fait de Novak Djokovic le favori du prochain Wimbledon (3 au 16 juillet). Invaincu depuis 2013 sur le Centre Court, le Serbe a égale­ment remporté les quatre dernières éditions.

Dans des propos accordés à Eurosport UK, le consul­tant suédois propose une théorie au sujet de la domi­na­tion de Nole sur cette surface.

« Alors cette fois, je pense qu’il arrive plus détendu à Wimbledon. Je pense qu’il entre dans le tournoi en pensant qu’un terrain en gazon est très incon­for­table pour la plupart des joueurs. C’est du moins ainsi que je le vois. Pour moi, il y a quelques joueurs contre qui il peut perdre, mais je ne vois pas beau­coup de joueurs qui peuvent gagner le tournoi. Alors que lorsque vous regardez l’US Open ou l’Open d’Australie, il y a beau­coup, beau­coup plus de joueurs qui peuvent passer deux bonnes semaines et gagner. Personne ne se sent vrai­ment à l’aise sur un terrain en gazon à part peut‐être Novak Djokovic. Je pense que la raison pour laquelle il se sent à l’aise sur gazon, c’est parce qu’il sait que les autres joueurs se sentent mal à l’aise. »