Le quart de finale entre les deux phéno­mènes du tennis mondial, Carlos Alcaraz et Holger Rune, tous deux nés en 2003 à quelques jours d’in­ter­valle, fait saliver. Le consul­tant d’Eurosport Mats Wilander s’at­tend à un énorme match.

« Le tennis est entre de bonnes mains. Nous pour­rions poten­tiel­le­ment assister à un match Nadal‐Djokovic ici, en raison du tennis et de l’état d’es­prit. Ils sont tous les deux de grands compé­ti­teurs et ils n’ont pas peur des grands courts, en fait ils adorent. La vitesse des pieds sur le court… C’est pour cela que je parle de Nadal et Djokovic, ce sont de grands athlètes, tous les deux, la force de leurs jambes, ils se déplacent si bien, c’est pour­quoi je pense qu’ils réus­sissent bien sur gazon. Ils frappent des balles tombantes, ils montent au filet, ils sont très complets. Holger Rune sert mieux, mais il y aura beau­coup de rallyes parce qu’ils ne servent pas aussi bien qu’Andy Roddick ou Goran Ivanisevic. Il y aura beau­coup d’échanges ».