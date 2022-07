Malgré un premier match un peu plus diffi­cile que prévu, Novak Djokovic a clai­re­ment élevé le niveau lors des 2e et 3e tour. Rafael Nadal a lui vécu deux premières rencontres compli­quées. Il a été emmené à chaque fois au 4e set avant sa partie programmée ce samedi contre Lorenzo Sonego, où il devra valider son ticket pour la deuxième semaine.

Mais au moment d’ima­giner une finale entre les deux légendes le 10 juillet prochain, Mats Wilander, consul­tant Eurosport UK, a voulu rela­ti­viser ce qu’il avait observé depuis le début du tournoi.

« Ce n’est pas impor­tant de savoir à quoi ils ressemblent après trois matchs, car ils ne joue­ront qu’en finale. Le Centre Court sera complè­te­ment diffé­rent s’ils jouent en finale. Il sera plus sec, plus usé. Oui, Djokovic s’est montré un peu meilleur jusqu’à présent. Mais plus le tournoi avance, plus la surface commence à favo­riser Rafa Nadal. Cela ne veut pas dire que je pense que Nadal va néces­sai­re­ment battre Djokovic en finale, mais comme je l’ai déjà dit, ils gagnent des matches et atteignent le sommet au bon moment. Jusqu’à présent, ils n’ont pas eu à atteindre leur pic », a estimé le Suédois, vain­queur de sept tour­nois du Grand Chelem.