Une fois de plus le Suedois pointe là où ca fait mal. Si par le passé, la puissance de Serena pouvait faire peur, ce n’est plus le cas comme il l’exprime simplement : « La puissance si supérieure de Serena quand elle était au meilleur de sa forme, elle est devenue la norme sur le circuit ».
Or c’est bien cette puissance qui lui permettait de dérouler ses parties comme un roulseau compresseur. A côté de cela et sans lui manquer de respect on ne pouvait pas dire qu’ell maitrisait le petit jeu et que sa main était extraordinaire. C’est donc ce qui rend son retour un peu périlleux voir plus.
On comprend donc assez aisément les propos de Mats dans l’Equipe ce matin.
« Son état d’esprit aujourd’hui ? Sans doute quelque chose comme : « Je mérite de jouer Wimbledon et je vais vous le montrer à tous ». J’ai tellement envie que ça se passe bien que je me sens très nerveux pour elle. Je suis persuadé qu’elle frappera la balle à merveille ; mon inquiétude concerne plutôt son déplacement : comment bougez‐vous, surtout sur herbe, à 44 ans ? Dans ce secteur, un match n’a rien à voir avec le practice où vous êtes relax, autant au niveau du bras que des jambes. Et puis Serena a surtout tapé sur les terrains d’entraînement d’Aorangi Park ces derniers jours. Ils sont déjà si secs et si râpés qu’ils n’ont pas grand‐chose à voir avec le gazon tout frais qu’elle va fouler ce mardi. Il pourrait y avoir un sentiment d’insécurité au début »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 10:20