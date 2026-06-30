Une fois de plus le Suedois pointe là où ca fait mal. Si par le passé, la puis­sance de Serena pouvait faire peur, ce n’est plus le cas comme il l’ex­prime simple­ment : « La puis­sance si supé­rieure de Serena quand elle était au meilleur de sa forme, elle est devenue la norme sur le circuit ».

Or c’est bien cette puis­sance qui lui permet­tait de dérouler ses parties comme un roul­seau compres­seur. A côté de cela et sans lui manquer de respect on ne pouvait pas dire qu’ell maitri­sait le petit jeu et que sa main était extra­or­di­naire. C’est donc ce qui rend son retour un peu périlleux voir plus.

On comprend donc assez aisé­ment les propos de Mats dans l’Equipe ce matin.

« Son état d’es­prit aujourd’hui ? Sans doute quelque chose comme : « Je mérite de jouer Wimbledon et je vais vous le montrer à tous ». J’ai telle­ment envie que ça se passe bien que je me sens très nerveux pour elle. Je suis persuadé qu’elle frap­pera la balle à merveille ; mon inquié­tude concerne plutôt son dépla­ce­ment : comment bougez‐vous, surtout sur herbe, à 44 ans ? Dans ce secteur, un match n’a rien à voir avec le prac­tice où vous êtes relax, autant au niveau du bras que des jambes. Et puis Serena a surtout tapé sur les terrains d’en­traî­ne­ment d’Aorangi Park ces derniers jours. Ils sont déjà si secs et si râpés qu’ils n’ont pas grand‐chose à voir avec le gazon tout frais qu’elle va fouler ce mardi. Il pour­rait y avoir un senti­ment d’in­sé­cu­rité au début »







