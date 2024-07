Dans sa chro­nique dans le journal l’Equipe, Mats regret­tait vrai­ment que le tirage au sort puisse le priver d’une finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« On a déjà eu des Alcaraz‐Sinner en Grand Chelem, mais pas en finale, et on est arrivé à un stade où on en a besoin. Parce qu’on sait tous qu’on tient là deux super stars qui vont se sentir pendant long­temps très à l’aise avec l’idée de gagner et gagner encore. Il faut qu’ils assoient encore mieux la révo­lu­tion qu’ils sont en train de mener, en s’af­fron­tant pour un grand titre. D’ailleurs, si on avait pu avoir une finale de Wimbledon 2024 entre ces deux‐là, ça aurait eu, selon moi, la même portée histo­rique que les finales Federer‐Nadak en 2007 et 2008 ou les finales McEnroe‐Borg de 1980 et 1981 »