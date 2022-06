Alors que l’édi­tion 2022 de Wimbledon débu­tera le 27 juin prochain, le respon­sable des courts au All England Club a récem­ment répondu à une série de ques­tions lors d’un chat sur un réseaux social. Et forcé­ment, un inter­naute a ques­tionné Will Brierley sur l’épi­neuse ques­tion du ralen­tis­se­ment de la surface qui serait inter­venu suite à la victoire consi­dérée comme ennuyeuse de Goran Ivanisevic en 2001, une époque où les échanges ne duraient presque pas, contrai­re­ment à aujourd’hui.

Et selon le respon­sable en chef des terrains, cette évolu­tion n’est pas volon­taire, comme certains l’ont fait croire, mais serait bien liée à la qualité du gazon. « J’adore cette ques­tion car beau­coup de gens ont une vision diffé­rente de ce qu’est le ralen­tis­se­ment. En termes de données, la vitesse à laquelle la balle quitte le gazon n’est pas diffé­rente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a de nombreuses années. Ce qui a changé, à mon avis, c’est la qualité des courts, et ce n’est pas une critique à l’égard de ceux qui m’ont précédé. Les joueurs peuvent main­te­nant jouer depuis la ligne de fond en étant assurés que le terrain joue de manière cohé­rente et qu’il n’y a pas de mauvais rebonds, ce qui fait qu’un point peut prendre plus de temps qu’à l’époque du service et de la volée, où un point se termi­nait plus rapidement. »