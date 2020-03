Au regard de la situation et de la crise sanitaire traversée par l’Europe et le monde entier, l’incertitude est totale, y compris pour les tournois qui doivent avoir lieu après les six semaines de suspension. Le site italien Ubitennis a contacté les organisateurs de Wimbledon qui doit avoir lieu du 29 juin au 13 juillet pour connaître leur position. Voici leur réponse : « L’AELTC continue de surveiller la situation liée au coronavirus en étroite collaboration avec le gouvernement et les autorités de santé publique et suit leurs conseils concernant les bonnes pratiques d’hygiène à mettre en place dans notre club. Bien qu’en ce moment nous continuons à travailler sur l’organisation de l’édition 2020, nous agirons de manière responsable, dans le meilleur intérêt de la société. Dans le cas où le gouvernement nous demanderait d’annuler l’événement, nos assurances nous permettront de rembourser tous les spectateurs qui ont acheté une place.«

Le All England Club n’envisage pas encore le report mais cette hypothèse existe et le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem s’alignera sur les décisions gouvernementales. Néanmoins, le Daily Express dévoilait que Wimbledon préférerait une annulation qu’un tournoi à huis clos. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour savoir comment la situation évoluera dans les prochains jours et prochaines semaines.