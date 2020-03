Wimbledon pourra-t-il débuter comme prévu le lundi 29 juin ? Il est impossible de le dire tant l’incertitude est le maître mot de la période actuelle dans cette crise sanitaire du coronavirus. Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, se veut prudent mais reste optimiste pour une reprise du circuit pour le gazon le 8 juin. Le quotidien britannique The Guardian fait part de sa prudence quant à la tenue de Wimbledon. « Avec une telle incertitude, changer de gros contrats à long terme et fixer de nouvelles dates est difficile, l’exemple des Jeux Olympiques le montre bien, a confié au Guardian un spécialiste des droits TV sportifs. C’est pour cette raison que je dirais que les chances de voir Wimbledon débuter normalement en juin sont minces.«

The Guardian affirme que Wimbledon ne cherchera pas à se servir du « vide » des Jeux Olympiques pour décaler son édition 2020. Autrement dit, si Wimbledon doit avoir lieu, ce sera aux dates prévues, à savoir du 29 juin au 12 juillet. Pour cela, le All England Club devra prendre une décision au plus tard au début du mois de mai afin de finaliser ses préparatifs pour accueillir les joueurs et joueuses sur son site. La pression des autorités gouvernementales restent fortes sur les événements sportifs qui ne constituent plus la priorité.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a récemment expliqué qu’il faudra au moins trois mois pour que le COVID-19 commence à s’estomper sensiblement. Alors les chances de Wimbledon deviennent minces voire nulles. Les organisateurs du Grand Chelem britannique ont déjà fait part de leur préférence pour une annulation que pour un tournoi à huis clos.