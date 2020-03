Alors que le quotidien britannique The Guardian évoquait une décision au plus tard au début du mois de mai, l’organisation de Wimbledon (29 juin au 12 juillet) n’a pas tardé à réagir en publiant un communiqué dans la soirée. Les responsables du All England Club y expliquent qu’ils étudient toutes les possibilités et les différents scenarii pour l’édition 2020 : le maintien, le report ou l’annulation. « L’AELTC confirme qu’elle évalue tous les scenarii pour l’édition 2020, y compris le report et l’annulation en raison de l’épidémie de COVID-19, précise le prestigieux club londonien. L’AELTC a planifié des mesures d’urgence depuis janvier en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et les autorités de santé publique pour suivre leurs conseils et comprendre l’impact du COVID-19. Une réunion d’urgence du conseil principal de l’AELTC est prévue pour la semaine prochaine et nous communiquons étroitement avec la LTA (fédération britannique), l’ATP, la WTA, l’ITF et les autres tournois du Grand Chelem. Les aménagements pour le tournoi doivent débuter pour la fin avril. »

Richard Lewis, directeur général de l’AELTC, détaille : « La considération la plus importante est celle de la santé publique et nous sommes déterminés à agir de manière responsable dans les décisions que nous prenons. Nous avons convoqué une réunion d’urgence du conseil principal de l’AELTC pour la semaine prochaine et une décision sera prise.«

En revanche, Wimbledon reste fidèle à ce qu’il a annoncé depuis plusieurs jours en excluant la possibilité de jouer le tournoi à huis clos.