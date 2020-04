Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, les membres du All England Club, qui étaient réunis en réunion d’urgence, ont officialisé l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon qui devait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. Il s’agit d’une première depuis la fin de la deuxième guerre mondiale en 1945.

Cette annonce signifie un nouveau report pour la reprise du circuit initialement prévue pour la semaine du 8 juin. Elle entraîne également de nombreuses incertitudes pour la suite de la saison.

A l’inverse des trois autres tournois du Grand Chelem, Wimbledon (qui rapporte environ 280 millions d’euros de gain) bénéficie d’une assurance unique dans le monde de la petite balle jaune : pour se préserver d’une catastrophe extérieure qui entraînerait l’annulation du tournoi, l’AELTC ont souscrit à une assurance avec une clause spéciale « pandémie ». Autrement dit, Wimbledon est protégé contre l’annulation à cause du coronavirus.

Plus d’informations à suivre…

Confirmed : @Wimbledon will not take place this year 😢 pic.twitter.com/QbnxVOfKW0

— Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2020