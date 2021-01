Seul des quatre tournois du Grand Chelem qui n’a pas eu lieu en 2020, Wimbledon rêve donc d’avoir lieu cette année. Pour symboliser tout cela, le compte officiel a posté une photo très évocatrice avec un lever de soleil sur le central.

Si l’annulation en Juillet était compréhensible, elle a aussi eu ses contradicteurs qui ont considéré que le choix de la prime d’assurance avait été plus fort que celui d’organiser le tournoi même à une autre date. Ce qui était quand même plus difficile et périlleux que pour Roland-Garros ou l’US Open à cause du gazon et d’un calendrier déjà encombré.