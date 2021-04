Quelques heures après la déci­sion de Roland Garros de reporter d’une semaine son tournoi, l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon a publié un commu­niqué dans lequel elle soutient plei­ne­ment le Grand Chelem pari­sien tout prenant acte que la saison sur gazon sera raccourcie d’une semaine.

« Aujourd’hui, la Fédération fran­çaise de tennis a annoncé qu’en raison des défis excep­tion­nels posés par la pandémie Covid‐19 et les restric­tions natio­nales fran­çaises, l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros sera reportée d’une semaine. Cette déci­sion a été discutée avec le Conseil du Grand Chelem et, compte tenu des circons­tances excep­tion­nelles, est plei­ne­ment soutenue par l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open. Les quatre tour­nois du Grand Chelem sont unis dans leur point de vue sur l’im­por­tance d’une prépa­ra­tion signi­fi­ca­tive à chaque Grand Chelem, afin de fournir aux joueurs de tous niveaux compé­ti­tifs des oppor­tu­nités appro­priées pour s’en­traîner, se préparer et concourir sur la surface appro­priée. C’est pour cette raison que les Grands Chelems, avec les Tours, ont soutenu les chan­ge­ments de calen­drier pour créer une saison sur gazon améliorée de trois semaines entre Roland‐Garros et les Championnats à partir de 2015. Il est large­ment admis que ce chan­ge­ment a été accueilli avec beau­coup de succès. Cependant, compte tenu des défis consi­dé­rables qui attendent la FFT pour orga­niser Roland‐Garros, et pour éviter un impact supplé­men­taire sur le reste du calen­drier, la saison sur gazon sera réduite d’une semaine en 2021. Les cham­pion­nats débu­te­ront comme prévu le 28 juin 2021, les quali­fi­ca­tions se dérou­lant à partir du 21 juin 2021. La saison sur gazon entre Roland‐Garros et Wimbledon reviendra à trois semaines à partir de 2022. »