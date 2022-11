Il était temps !

Alors que plusieurs joueuses et ancienne joueuses pestaient depuis déjà plusieurs années à propos du fait qu’elle soient obli­gées de porter du blanc en match, même lors­qu’elles avaient leur règle, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem londo­nien a mis fin à cette obli­ga­tion du blanc inté­gral ce jeudi.

« Nous nous enga­geons à soutenir les joueurs et à écouter leurs commen­taires sur la façon dont ils peuvent donner le meilleur d’eux‐mêmes. Cela signifie qu’à partir de l’année prochaine, les femmes et les filles parti­ci­pant aux Championnats auront la possi­bi­lité de porter des sous‐shorts colorés si elles le souhaitent », a déclaré Sally Bolton, direc­trice géné­rale du All England Club.

Cette déci­sion risque d’être accueille avec un vrai soula­ge­ment de la part des inté­res­sées qui n’au­ront plus à se poser mille ques­tions avant de péné­trer sur le mythique gazon londo­nien lors d’un cycle menstruel.