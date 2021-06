L’inquiétude autour de la perfor­mance de Roger Federer sur ce Wimbledon est palpable dans toutes les rédactions.

Tood Woodbridge qui est consul­tant pour une télé­vi­sion austra­lienne s’est donc lui aussi penché sur le cas du Suisse pour tenter d’an­ti­ciper ce qu’il pour­rait se passer dans les prochains jours du côté de Londres : « Roger peut certai­ne­ment gagner le tournoi, mais il va avoir besoin d’aide et d’un peu de chance, j’ai envie de dire que les étoiles devront s’ali­gner pour que cela se produise. Après Roger connaît très bien l’his­toire de ce sport et cela peut l’aider pour garder son calme dans les moments périlleux qu’il va devoir affronter. Ken Rosewall est parvenu en finale en 1974 à 39 ans, donc, dans l’ab­solu, cela est possible » a déclaré Woodbridge

« Le format au meilleur des cinq sets sera une bonne et une mauvaise chose pour lui. Il va avoir le temps de trouver des moyens de gagner et de s’ac­cro­cher. Après s’il a quelques longs matchs, comment se passera sa récu­pé­ra­tion ? C’est la grande ques­tion. En fait c’est la seule chose que nous ne savons pas, étant donné le peu de temps qu’il a passé sur un court depuis un bout de temps »