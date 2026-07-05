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Zizou Bergs remonté contre Arthur Féry : « C’est incroyable, il y a zéro fair‐play »

Par
Baptiste Mulatier
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Arthur Féry pour­suit son magni­fique parcours à Wimbledon, qui va lui permettre d’in­té­grer le top 100 à l’issue du tournoi. 

Le Franco‐Britannique, repré­sen­tant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un gros combat contre Zizou Bergs (37e mondial) au troi­sième tour (2−6, 7–5, 2–6, 7–6[3], 7–6[5]).

Le 114e joueur mondial a frustré et même agacé son adver­saire belge, qui lui a reproché de ne pas s’ex­cuser sur les let. 

« Il n’ar­rête pas de toucher le filet et, à chaque fois, il s’écrie tout de suite ‘yeah’. C’est incroyable. Il n’y a aucun fair‐play. Combien de fois touche‐t‐il le filet sans jamais s’ex­cuser ? », a lâché Zizou Bergs, visi­ble­ment remonté. 

Arthur Féry peut lui conti­nuer de rêver et affron­tera un autre invité pour une place en quarts de finale en la personne de Grigor Dimitrov, descendu au 146e rang mondial après s’être blessé à Wimbledon l’an dernier.

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 08:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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