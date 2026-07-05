Arthur Féry pour­suit son magni­fique parcours à Wimbledon, qui va lui permettre d’in­té­grer le top 100 à l’issue du tournoi.

Le Franco‐Britannique, repré­sen­tant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un gros combat contre Zizou Bergs (37e mondial) au troi­sième tour (2−6, 7–5, 2–6, 7–6[3], 7–6[5]).

Le 114e joueur mondial a frustré et même agacé son adver­saire belge, qui lui a reproché de ne pas s’ex­cuser sur les let.

« Il n’ar­rête pas de toucher le filet et, à chaque fois, il s’écrie tout de suite ‘yeah’. C’est incroyable. Il n’y a aucun fair‐play. Combien de fois touche‐t‐il le filet sans jamais s’ex­cuser ? », a lâché Zizou Bergs, visi­ble­ment remonté.

Zizou Bergs not happy with Arthur Fery during their match at Wimbledon :



“He keeps hitting the net and he keeps shou­ting after­wards straight ‘yeah.’ It’s unbe­lie­vable. It’s zero fair play. How many times he hits the net and never says he’s sorry”



😭😭😭😭 pic.twitter.com/ihnO2gjRVt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026

Arthur Féry peut lui conti­nuer de rêver et affron­tera un autre invité pour une place en quarts de finale en la personne de Grigor Dimitrov, descendu au 146e rang mondial après s’être blessé à Wimbledon l’an dernier.