Arthur Féry poursuit son magnifique parcours à Wimbledon, qui va lui permettre d’intégrer le top 100 à l’issue du tournoi.
Le Franco‐Britannique, représentant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un gros combat contre Zizou Bergs (37e mondial) au troisième tour (2−6, 7–5, 2–6, 7–6[3], 7–6[5]).
Le 114e joueur mondial a frustré et même agacé son adversaire belge, qui lui a reproché de ne pas s’excuser sur les let.
« Il n’arrête pas de toucher le filet et, à chaque fois, il s’écrie tout de suite ‘yeah’. C’est incroyable. Il n’y a aucun fair‐play. Combien de fois touche‐t‐il le filet sans jamais s’excuser ? », a lâché Zizou Bergs, visiblement remonté.
Zizou Bergs not happy with Arthur Fery during their match at Wimbledon :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026
“He keeps hitting the net and he keeps shouting afterwards straight ‘yeah.’ It’s unbelievable. It’s zero fair play. How many times he hits the net and never says he’s sorry”
😭😭😭😭 pic.twitter.com/ihnO2gjRVt
Arthur Féry peut lui continuer de rêver et affrontera un autre invité pour une place en quarts de finale en la personne de Grigor Dimitrov, descendu au 146e rang mondial après s’être blessé à Wimbledon l’an dernier.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 08:44