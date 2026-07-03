Vainqueur à Roland‐Garros de son premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a évoqué ses chances de sacre à Wimbledon, où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale.

« Sur terre battue et à Paris, je sais que je fais partie des favoris. Et je sais aussi que j’étais le favori de ce tournoi derrière Sinner. Ici, je ne peux pas en dire autant. Si je joue bien et que je réalise des perfor­mances comme aujourd’hui, je peux gagner mes matchs, je peux même battre n’importe qui. Je le sais. Mais à mes yeux, je suis troi­sième sur la liste des favoris, derrière Sinner et Djokovic, qui a gagné ce tournoi 7 fois », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.

Tombeur d’Alexander Blockx et de Valentin Royer, l’Allemand va désor­mais affronter l’Américain Marcos Giron (92e mondial) pour une place en huitièmes de finale.