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Zverev : « À Roland‐Garros, je savais que j’étais le favori derrière Sinner. Ici, je ne peux pas en dire autant »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur à Roland‐Garros de son premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a évoqué ses chances de sacre à Wimbledon, où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale. 

« Sur terre battue et à Paris, je sais que je fais partie des favoris. Et je sais aussi que j’étais le favori de ce tournoi derrière Sinner. Ici, je ne peux pas en dire autant. Si je joue bien et que je réalise des perfor­mances comme aujourd’hui, je peux gagner mes matchs, je peux même battre n’importe qui. Je le sais. Mais à mes yeux, je suis troi­sième sur la liste des favoris, derrière Sinner et Djokovic, qui a gagné ce tournoi 7 fois », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.

Tombeur d’Alexander Blockx et de Valentin Royer, l’Allemand va désor­mais affronter l’Américain Marcos Giron (92e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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