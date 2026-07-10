Immense favori de la première demi‐finale de Wimbledon qui l’opposait ce vendredi à la surprise du chef, Arthur Fery, Alexander Zverev n’a pas tremblé en faisant respecter son rang et son statut : 7–6(0), 6–2, 6–4, en 2h10 de jeu.
Malgré un premier set compliqué où il s’est vu contraindre de disputer un jeu décisif alors qu’il avait un break d’avance, l’Allemand a ensuite parfaitement déroulé son jeu face à un adversaire encore un peu tendre pour ce type de rencontre.
A first Wimbledon final awaits 👏@AlexZverev defeats Arthur Fery 7–6(0), 6–2, 6–4 and is one win away from back‐to‐back Grand Slam titles#Wimbledon pic.twitter.com/4uNPB17tls— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
Qualifié pour la cinquième finale en Grand Chelem de sa carrière, la deuxième d’affilée après son sacre à Roland‐Garros le mois dernier, l’actuel 2e joueur mondial, totalement libéré, sera très dur à battre, ce dimanche, même s’il devra affronter soit le tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, soit l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic.
Quoiqu’il arrive une finale qui promet.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 16:54