Immense favori de la première demi‐finale de Wimbledon qui l’op­po­sait ce vendredi à la surprise du chef, Arthur Fery, Alexander Zverev n’a pas tremblé en faisant respecter son rang et son statut : 7–6(0), 6–2, 6–4, en 2h10 de jeu.

Malgré un premier set compliqué où il s’est vu contraindre de disputer un jeu décisif alors qu’il avait un break d’avance, l’Allemand a ensuite parfai­te­ment déroulé son jeu face à un adver­saire encore un peu tendre pour ce type de rencontre.

A first Wimbledon final awaits 👏@AlexZverev defeats Arthur Fery 7–6(0), 6–2, 6–4 and is one win away from back‐to‐back Grand Slam titles#Wimbledon pic.twitter.com/4uNPB17tls — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Qualifié pour la cinquième finale en Grand Chelem de sa carrière, la deuxième d’af­filée après son sacre à Roland‐Garros le mois dernier, l’ac­tuel 2e joueur mondial, tota­le­ment libéré, sera très dur à battre, ce dimanche, même s’il devra affronter soit le tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, soit l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, Novak Djokovic.

Quoiqu’il arrive une finale qui promet.