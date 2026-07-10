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Zverev attend Djokovic ou Sinner de pied ferme

Par
Thomas S
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Immense favori de la première demi‐finale de Wimbledon qui l’op­po­sait ce vendredi à la surprise du chef, Arthur Fery, Alexander Zverev n’a pas tremblé en faisant respecter son rang et son statut : 7–6(0), 6–2, 6–4, en 2h10 de jeu. 

Malgré un premier set compliqué où il s’est vu contraindre de disputer un jeu décisif alors qu’il avait un break d’avance, l’Allemand a ensuite parfai­te­ment déroulé son jeu face à un adver­saire encore un peu tendre pour ce type de rencontre.

Qualifié pour la cinquième finale en Grand Chelem de sa carrière, la deuxième d’af­filée après son sacre à Roland‐Garros le mois dernier, l’ac­tuel 2e joueur mondial, tota­le­ment libéré, sera très dur à battre, ce dimanche, même s’il devra affronter soit le tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, soit l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, Novak Djokovic.

Quoiqu’il arrive une finale qui promet. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 16:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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