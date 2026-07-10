Vainqueur de Roland‐Garros, Alexander Zverev a une grosse opportunité de se qualifier pour une deuxième finale consécutive en Grand Chelem. Mais pour y parvenir, le numéro 3 mondial devra stopper la sensation Arthur Féry, 114e mondial avant le début du tournoi et bénéficiaire d’une wild card.
Et l’Allemand se méfie du tombeur de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli.
« La première fois que je l’ai vu jouer, c’était en Australie, il avait battu (Flavio) Cobolli au premier tour. J’avais regardé ce match et j’avais été très impressionné. Il a une technique très propre, des frappes très propres. Je trouvais déjà à l’époque qu’il jouait très bien. C’est peut‐être une surprise de le voir en demi‐finales, mais je pense qu’il le mérite. Ses victoires, sa façon de renverser des situations mal engagées lors de plusieurs matches, c’est génial à observer. C’est une super histoire », a salué Zverev dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 09:35