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Zverev, avant d’af­fronter la sensa­tion du tournoi : « C’est peut‐être une surprise de le voir en demi‐finales, mais je pense qu’il le mérite »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de Roland‐Garros, Alexander Zverev a une grosse oppor­tu­nité de se quali­fier pour une deuxième finale consé­cu­tive en Grand Chelem. Mais pour y parvenir, le numéro 3 mondial devra stopper la sensa­tion Arthur Féry, 114e mondial avant le début du tournoi et béné­fi­ciaire d’une wild card. 

Et l’Allemand se méfie du tombeur de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli. 

« La première fois que je l’ai vu jouer, c’était en Australie, il avait battu (Flavio) Cobolli au premier tour. J’avais regardé ce match et j’avais été très impres­sionné. Il a une tech­nique très propre, des frappes très propres. Je trou­vais déjà à l’époque qu’il jouait très bien. C’est peut‐être une surprise de le voir en demi‐finales, mais je pense qu’il le mérite. Ses victoires, sa façon de renverser des situa­tions mal enga­gées lors de plusieurs matches, c’est génial à observer. C’est une super histoire », a salué Zverev dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 09:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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