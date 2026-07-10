Vainqueur de Roland‐Garros, Alexander Zverev a une grosse oppor­tu­nité de se quali­fier pour une deuxième finale consé­cu­tive en Grand Chelem. Mais pour y parvenir, le numéro 3 mondial devra stopper la sensa­tion Arthur Féry, 114e mondial avant le début du tournoi et béné­fi­ciaire d’une wild card.

Et l’Allemand se méfie du tombeur de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli.

« La première fois que je l’ai vu jouer, c’était en Australie, il avait battu (Flavio) Cobolli au premier tour. J’avais regardé ce match et j’avais été très impres­sionné. Il a une tech­nique très propre, des frappes très propres. Je trou­vais déjà à l’époque qu’il jouait très bien. C’est peut‐être une surprise de le voir en demi‐finales, mais je pense qu’il le mérite. Ses victoires, sa façon de renverser des situa­tions mal enga­gées lors de plusieurs matches, c’est génial à observer. C’est une super histoire », a salué Zverev dans des propos relayés par L’Equipe.