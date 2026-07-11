Un peu plus d’un mois après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev se retrouve en finale de Wimbledon, où il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Arthur Féry en demi‐finales, le numéro 3 mondial a expliqué ce qu’a­vait changé son titre à Paris.

« Il y a deux choses. D’abord, quand vous gagnez votre premier Grand Chelem, vous avez le feeling, à l’in­té­rieur, que vous pouvez le refaire. Ensuite, j’ai le senti­ment d’avoir beau­coup travaillé sur mon jeu et qu’il a progressé. Parfois, le sport, c’est aussi simple que ça. »

Libéré, l’Allemand retrou­vera en finale Jannik Sinner, avec l’am­bi­tion d’empêcher l’Italien de le battre pour une dixième fois de suite.