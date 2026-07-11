Un peu plus d’un mois après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev se retrouve en finale de Wimbledon, où il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année.
En conférence de presse après sa victoire contre Arthur Féry en demi‐finales, le numéro 3 mondial a expliqué ce qu’avait changé son titre à Paris.
« Il y a deux choses. D’abord, quand vous gagnez votre premier Grand Chelem, vous avez le feeling, à l’intérieur, que vous pouvez le refaire. Ensuite, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup travaillé sur mon jeu et qu’il a progressé. Parfois, le sport, c’est aussi simple que ça. »
Libéré, l’Allemand retrouvera en finale Jannik Sinner, avec l’ambition d’empêcher l’Italien de le battre pour une dixième fois de suite.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 17:45