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Zverev, avant sa finale contre Sinner : « Quand vous gagnez votre premier Grand Chelem, vous avez le feeling, à l’in­té­rieur, que vous pouvez le refaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Un peu plus d’un mois après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev se retrouve en finale de Wimbledon, où il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Arthur Féry en demi‐finales, le numéro 3 mondial a expliqué ce qu’a­vait changé son titre à Paris. 

« Il y a deux choses. D’abord, quand vous gagnez votre premier Grand Chelem, vous avez le feeling, à l’in­té­rieur, que vous pouvez le refaire. Ensuite, j’ai le senti­ment d’avoir beau­coup travaillé sur mon jeu et qu’il a progressé. Parfois, le sport, c’est aussi simple que ça. »

Libéré, l’Allemand retrou­vera en finale Jannik Sinner, avec l’am­bi­tion d’empêcher l’Italien de le battre pour une dixième fois de suite. 

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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