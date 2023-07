Balaye en trois sets par un Matteo des grands jours parti­cu­liè­re­ment sur sa première balle de service, Sascha Zverev a voulu insister sur le niveau incroyable de la perfor­mance de son adversaire.

« Je m’at­ten­dais à ce que Matteo soit à ce niveau et je lui ai dit qu’il pouvait gagner le tournoi s’il jouait comme aujourd’hui. Bien sûr, il y a d’autres joueurs qui sont excel­lents. Il jouera contre Alcaraz plus tard et je pense que c’est aussi un grand joueur, mais s’il joue comme ça, il a des chances contre n’im­porte qui »

Au prochain tour, l’Italie affron­tera Carlos Alcaraz qui est sûre­ment prêt après la bataille remportée face à un Jarry lui aussi souvent impres­sion­nant sur sa mise en jeu.