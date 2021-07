Facile vain­queur de Tennys Sandgren, Zverev vit pour le moment un Wimbledon assez tran­quille. L’Allemand a conscience que les choses vont vitre changer et notam­ment dès son premier match face à Taylor Fritz. L’enjeu est simple, rallier la fameuse deuxième semaine où tout change : « Les meilleurs joueurs augmentent toujours leur niveau au cours de la deuxième semaine, et j’es­père que je pourrai être l’un d’entre eux. Pour un deuxième tour, j’ai joué un tennis plus que décent, mais Tennys m’a laissé aussi beau­coup de liberté et de temps pour déployer mon jeu. Ce ne sera surement plus le cas pour la suite du tournoi » a expliqué Alexander dont les ambi­tions sont très claires.

« Ce n’est un secret pour personne que Novak est le favori, mais je suis à un stade où je parti­cipe à un tournoi pour le gagner. Même si les jeunes comme moi ont encore besoin d’ap­prendre à mieux se déplacer sur gazon, il est certain aussi que l’on ne se satis­fait plus simple­ment d’at­teindre les quarts de finale ou de bien figurer, on vient ici pour tenter de tout faire pour l’emporter »