Sacha Zverev était un peu effondré en confé­rence de presse. En général dans ce cas là, l’Allemand ne s’éter­nise pas. Il a donc juste répondu à deux ques­tions mais elle résume parfai­te­ment le match. Alors qu’il était revenu à 2 partout dans le 5ème après avoir débreaké une première fois, il a commis deux péchés d’or­gueil qui lui ont coûté cher au final. Car le problème d’Alexandre, c’est bien l’égo : « Je pense avoir bien joué lors de cette tournée sur gazon, mais je dois aussi me regarder un peu et faire des analyses. Aujourd’hui, j’ai offert de nombreux cadeaux à mon rival, je pense que c’est une réalité, surtout dans les moments impor­tants et il a su profiter plei­ne­ment de ses oppor­tu­nités » a expliqué Sacha.

« Honnêtement, cette défaite ne fait pas beau­coup de mal parce que je n’ai jamais joué au niveau que je suis censé jouer dans un Grand Chelem. Je veux dire, à partir de main­te­nant, les matchs seraient devenus plus diffi­ciles et je ne pense pas que je jouais assez bien au tennis pour aller jusqu’au bout. Je pense que je dis toujours la même chose, mais je suis à un stade où ce que je veux, c’est gagner des tour­nois du Grand Chelem, donc j’avais besoin de beau­coup jouer pour faire mieux ici. J’ai perdu au quatrième tour qui, pour moi, est assez tôt, mais au final le plus impor­tant c’est que je dois mieux jouer », diffi­cile de ne pas être plus lucide.