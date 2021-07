Alexandre Zverev a livré un très bon match face à Tennys Sandgren (7–5, 6–2, 6–3). Solide dans tous les compar­ti­ments du jeu et plutôt relax sur le court, l’Allemand a déroulé en s’ap­puyant toujours sur sa puis­sance première balle de service (NDLR : 2 double fautes et 13 aces). Discret lors de la prépa­ra­tion de la saison sur herbe, Alexandre a un vraie carte à jouer même si son tableau est plutôt dense. Au prochain tour, il affron­tera le vain­queur du duel entre Fritz et Johnson.