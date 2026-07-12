Alexander Zverev a telle­ment attendu et espéré son premier titre en Grand Chelem, acquis à Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois, qu’il semble libéré d’un énorme poids et en grande confiance à Wimbledon.

Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, l’Allemand s’est qualifié avec auto­rité pour la finale, où il va retrouver Jannik Sinner.

Et s’il a perdu ses neuf derniers duels contre l’Italien, le numéro 3 mondial surfe actuel­le­ment sur une vague de confiance.

« Je reste focus, j’ai toujours faim, j’en veux plus. Je veux conti­nuer à jouer au meilleur niveau, à gagner. J’espère que j’en serai capable dimanche, quand j’aurai une nouvelle grande occa­sion », a déclaré Alexander Zverev en confé­rence de presse.