Alexander Zverev a tellement attendu et espéré son premier titre en Grand Chelem, acquis à Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois, qu’il semble libéré d’un énorme poids et en grande confiance à Wimbledon.
Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, l’Allemand s’est qualifié avec autorité pour la finale, où il va retrouver Jannik Sinner.
Et s’il a perdu ses neuf derniers duels contre l’Italien, le numéro 3 mondial surfe actuellement sur une vague de confiance.
« Je reste focus, j’ai toujours faim, j’en veux plus. Je veux continuer à jouer au meilleur niveau, à gagner. J’espère que j’en serai capable dimanche, quand j’aurai une nouvelle grande occasion », a déclaré Alexander Zverev en conférence de presse.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 09:12