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Zverev fait passer un message avant d’af­fronter Sinner en finale : « J’ai toujours faim, j’en veux plus »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

Alexander Zverev a telle­ment attendu et espéré son premier titre en Grand Chelem, acquis à Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois, qu’il semble libéré d’un énorme poids et en grande confiance à Wimbledon. 

Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, l’Allemand s’est qualifié avec auto­rité pour la finale, où il va retrouver Jannik Sinner.

Et s’il a perdu ses neuf derniers duels contre l’Italien, le numéro 3 mondial surfe actuel­le­ment sur une vague de confiance. 

« Je reste focus, j’ai toujours faim, j’en veux plus. Je veux conti­nuer à jouer au meilleur niveau, à gagner. J’espère que j’en serai capable dimanche, quand j’aurai une nouvelle grande occa­sion », a déclaré Alexander Zverev en confé­rence de presse. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 09:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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